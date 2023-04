Mexicana es seleccionada en Draft de la WNBA por primera vez

La joven de 24 años está haciendo historia al ser la primera mujer mexicana en ser elegida dentro del mejor basquetbol femenil del mundo.

Proveniente de Guadalajara, Jalisco, Lou López Sénéchal fue reclutada a sus 24 años por las Wings de Dallas en la quinta selección del Draft 2023 de la Women's National Basketball Association (WNBA).

Este es un momento histórico para el basquetbol mexicano, ya que es la primera vez que una jugadora con sangre azteca fue seleccionada para jugar en el mejor basquetbol femenil del mundo, además en una posición muy alta.

" Se siente surrealista, realmente no pensé que estaría aquí. He recorrido un largo camino, he pasado por muchos desafíos ", dijo la mexicana, tras recibir el jersey del equipo que ha confiado en ella.

Y no sólo en la duela.

Hija de padre mexicano y madre francesa, López aprendió español como su primer idioma, pero a los cinco años de edad, sus padres se separaron y comenzó una travesía que la llevó a vivir en Francia, Irlanda, Sudáfrica y Estados Unidos.

Después de enviar solicitudes a 280 universidades, finalmente encontró a Fairfield y, posteriormente, a UConn, quienes confiaron en su gran talento.