Lewis Hamilton afirma le robaron el octavo campeonato en Abu Dhabi 2021

En entrevista para GQ, el piloto británico recapituló lo que vivió en la temporada 2021 de la Fórmula 1, donde se dice fue afectado por decisiones del control de carrera en el GP de Abu Dhabi, que le costó el que habría sido su octavo campeonato mundial.

En una entrevista con la revista GQ, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, abrió su corazón sobre la dolorosa derrota que sufrió en su intento por conquistar su octavo título en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021.

Hamilton describió la pérdida del campeonato como uno de los episodios más dolorosos de su carrera. La final en Abu Dhabi marcó la caída del británico frente a su joven rival Max Verstappen, en una carrera que quedará grabada en la memoria de los aficionados como una de las más emocionantes y controvertidas de la historia reciente de la F1.

Durante la carrera, un incidente protagonizado por Nicholas Latifi desencadenó la entrada del coche de seguridad en las vueltas finales. Verstappen aprovechó esta oportunidad para entrar en boxes y cambiar neumáticos, lo que le permitió cerrar con fuerza y asegurar la victoria.

Por otro lado, Hamilton optó por permanecer en pista, pero vio cómo una decisión de dirección de carrera favorecía a su rival en el reinicio, lo que finalmente inclinó la balanza a favor de Verstappen.

Ante la pregunta de si se sintió robado del título, Hamilton respondió afirmativamente, pero destacó un aspecto positivo de la experiencia: la presencia de su padre durante ese momento crucial.

"¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta. Si veo algún video, sigue doliendo.

"Me acerqué a felicitar a Max, sin saber el impacto que tendría, pero siendo realmente consciente de que tal vez habría un mini yo mirando. Fue un momento definitorio de mi vida. De verdad lo pienso. Lo sentí así. No sabía cómo iban a percibirlo los demás. No lo había visualizado. Pero era definitivamente consciente de ello: en esos 50 metros me caigo al suelo y me doy por vencido o me levanto" , comentó Hamilton a la revista GQ.

El cambio en el reglamento técnico que ha afectado el rendimiento de Mercedes en la pista ha llevado a Hamilton a reflexionar sobre el apoyo constante de sus seguidores, a quienes ahora valora más que nunca. Reconoció que al principio no comprendía por qué sus fans lo respaldaban incluso cuando no estaba ganando, pero ha llegado a comprender que no siempre es fácil identificarse con el ganador, y que el esfuerzo y la perseverancia también son inspiradores.

