Ella es Leonela Osorio, primera sonorense en un Mundial de Raquetbol

Leonela Osorio estuvo el pasado mes de noviembre en la edición XXXIV del Campeonato Mundial Junior de la Federación Internacional de Raquebol (IRF), convirtiéndose en la primera mujer representando a Sonora en este deporte.

Leonela Osorio, estudiante del sexto semestre de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey campus Sonora Norte, ha alcanzado un hito histórico al convertirse en la primera sonorense en representar a su estado en un Mundial de Raquetbol.

Este logro se suma a su destacada participación en el XXXIV Campeonato Mundial Junior de la Federación Internacional de Raquebol (IRF), celebrado en Tarija, Bolivia, el pasado mes de noviembre, donde obtuvo medallas de plata y bronce en representación de México.

Con apenas 295 jugadores de raquetbol de 12 países distintos, el torneo mundial fue un desafío de gran envergadura, al que Leonela enfrentó con determinación y espíritu competitivo.

Leonela, quien se describe a sí misma como una persona terca y guerrera, con una gran hambre de éxito, dedicó meses de preparación intensiva para este evento, sometiéndose a un riguroso régimen de entrenamiento físico, seguimiento nutricional y apoyo psicológico.

A pesar de los desafíos que representaba su participación en el campeonato, tanto en términos deportivos como académicos, Leonela demostró su compromiso y dedicación, logrando no solo representar con orgullo a México, sino también a su estado natal, Sonora.

"Logré uno de mis sueños que pensé que nunca podría hacer. No me importaba si perdía o ganaba; yo ya estaba logrando mi sueño y me sentía muy orgullosa" , expresó Leonela, destacando la importancia y el significado de representar a su país y a su estado en un escenario internacional.

Además de sus logros deportivos, Leonela también ha encontrado una nueva visión como deportista, enfocada en contribuir al desarrollo del raquetbol en Sonora y en expandir las oportunidades de juego en el estado para que estén al alcance de todos.

"Mi visión como deportista cambió. No es que yo quiera ganar todo y ya, realmente lo que yo quiero hacer es ver qué le puedo aportar a los demás" , compartió Leonela, destacando su deseo de compartir su pasión por el raquetbol y motivar a otros a seguir sus sueños.

Actualmente, Leonela continúa su preparación para futuros torneos, con la determinación de superarse a sí misma y alcanzar nuevas metas, con la mira puesta en lograr el oro en los próximos desafíos que enfrentará en su carrera deportiva.

Te puede interesar Tec de Monterrey presenta TECgpt, herramienta educativa basada en IA