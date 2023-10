La 'Güerita' Corzo va por sus sueños

A sus 16 años de edad, la 'Güerita' suma éxitos en el boxeo amateur y señaló que su objetivo es hacer el proceso olímpico para aspirar a una presea olímpica y después de eso brincar al profesionalismo y buscar un cinturón del orbe.

La hermosillense Odaliz Corzo Álamo se abre paso en el mundo del boxeo, y se consolida como una de las promesas del pugilismo sonorense y mexicano de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A sus 16 años de edad, la 'Güerita' suma éxitos en el boxeo amateur y señaló que su objetivo es hacer el proceso olímpico para aspirar a una presea olímpica y después de eso brincar al profesionalismo y buscar un cinturón del orbe.

Actualmente forma parte de selección nacional y demostró su valía en el torneo 'Guerra en la Frontera', que se celebró el pasado fin de semana en Mexicali, Baja California, evento en el que obtuvo el campeonato en la categoría de 44-46 kilogramos.

Este no es su primer cinturón en el prestigioso torneo amateur, ya que desde 2019, la hermosillense ha participado y se ha quedado con el cinturón en cinco ocasiones distintas.

“Estoy muy feliz de ganar en esta ocasión, entrenamos muy duro para conseguirlo y gracias a la disciplina que le metimos ganamos por quinta ocasión” .

“Es un torneo bastante fuerte, que van puros competidores de rama alta, y son los torneos en los que más me he esforzado, he batallado y hasta llorado” , resaltó.

Este tipo de competencias, donde se enfrenta a algunas de las mejores exponentes juveniles del país, la llevan a entrenar más fuerte cada día en busca de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.

“En lo deportivo pienso ir a unas olimpiadas, ahorita ya soy selección mexicana de Comité Olímpico, y quiero coronarme, después de eso pasar al profesionalismo con bastante experiencia, y buscar un título mundial.

“En lo académico pienso terminar mis estudios y estudiar pediatría, es que me llevo muy bien con los niños chiquitos, hay niños que me admiran y me llevo bien con todos” , indicó la estudiante de tercer semestre en el Cecytes Hermosillo V Pueblitos.

Los objetivos de Odaliz son apoyados por su padre, Jorge Corzo Méndez, que también funge como su entrenador, ayudado por uno de los coaches más laureados del boxeo mexicano en la actualidad.

Cada día, después de terminar su horario escolar, la 'Güerita' asiste al gimnasio de Alfredo Caballero, entrenador del campeón mundial Juan Francisco 'Gallo' Estrada y otros destacados pugilistas a nivel nacional e internacional.

“Para mí eso ha sido muy bueno, él nos ayuda, nos dice qué hacer, y cuando voy a pelear, mi papá le pide ayuda para ver qué tipo de ejercicios hacer, él me manoplea, me dice qué hacer en el saco y todo eso” , explicó.

Sus inicios

Hace cuatro años ella tomó el boxeo como un pasatiempo, pero también como una forma de protegerse de situaciones adversas.

La joven recordó que cuando cursaba la primaria sufría de 'bullying' por parte de sus compañeras de la escuela, lo que la llevó a entrenar y así defenderse de ese escenario.

“Yo inicié por defensa personal, en la primaria pasé por bullying y mis papás no sabían lo que estaba pasando, ellos solos se dieron cuenta de que estaba pasando por esa situación y ellos me metieron a un deporte para aprender a defenderme, y una de las niñas que me molestaban entrenaba boxeo”.

“Mi papá me metió a Taekwondo, fui una semana porque no me gustó, luego fuimos jiu jitsu, y después fue el boxeo, al inicio ahí tampoco me gustó, hacía sparring con una de las que me hacía bullying, peleé con ella y perdí, pero a partir de ahí le agarré el gusto al boxeo” , expresó.

Tras ese paso amargo, Odaliz tomó fuerza e inició su camino por el boxeo, que la ha llevado a múltiples torneos nacionales e internacionales.

Ella se preparaba para representar al país en el Mundial Juvenil en Armenia, competencia que se ve amenazada por el movimiento bélico en Israel y Palestina.

Al no poder ir al evento Mundial, ahora se prepara para lo que será el arranque del ciclo el año entrante, que será en los Nacionales Conade, en enero entrante, donde competirá en la categoría de 48-50 kilogramos.