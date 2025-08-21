Julio César Chávez Jr. promovió un amparo tras señalar que fue privado de la libertad y mantenido incomunicado un día después de ingresar al Cefereso 11 de Hermosillo, donde enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El boxeador Julio César Chávez Carrasco promovió un amparo indirecto ante instancias judiciales bajo el argumento de que fue privado de la libertad e incomunicado tras su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el expediente 1546/25, la solicitud fue presentada el 19 de agosto de 2025, apenas un día después de que fuera entregado a autoridades mexicanas por el gobierno de Estados Unidos.

El hijo de la leyenda enfrenta delitos relacionados con el tráfico de armas y delincuencia organizada.

Fue detenido en Estados Unidos

Posteriormente entregado en la garita Dennis DeConcini, en la frontera de Nogales

Actualmente permanece en el Cefereso 11, bajo estricta vigilancia

Las investigaciones lo vinculan con grupos criminales de Sinaloa, aunque hasta ahora no se ha definido su situación jurídica.

La defensa de Chávez Jr. busca frenar el proceso judicial, mientras que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo sábado 23 de agosto, donde un juez determinará si enfrentará juicio formal.



