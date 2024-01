Chávez Jr lanza fuerte acusaciones contra su padre y lo llama basura

Aseguró que da este tipo de declaraciones para no quedarse callado ante los supuestos abusos que ha sufrido.

Las polémicas no sueltan a Julio César Chávez Jr quien inició el 2024 como tendencia debido a las fuertes acusaciones en contra de su padre, Julio César Chávez González.

"Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura" , comentó el Junior en un video que circula en Youtube y redes sociales.

Dicha respuesta de Julio César Chávez Jr ocurrió en una dinámica que realizó el pugilista de 37 años de edad con sus seguidores, asegurando que da este tipo de declaraciones para no quedarse callado ante los supuestos abusos que ha sufrido.

"Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, sabes lo que es eso sin ver a mis hijos, ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca" , agregó el Junior.

Julio César Chávez Carrasco reiteró el punto donde 'El Gran Campeón de México' agredía a su madre.