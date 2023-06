"Tomé otras cosas, no diré qué eran": Chávez Jr. admite sufrir recaída

El 'Hijo de la Leyenda' se sinceró sobre su reciente recaída, luego de que pasara por un periodo de rehabilitación.

La carrera del reconocido boxeador Julio César Chávez Jr. ha experimentado un drástico cambio en los últimos años, pasando de ser considerado una de las mayores promesas del boxeo a enfrentar serios problemas de adicciones que han afectado su rendimiento deportivo y su relación con su entorno familiar.

Después de un largo proceso de recuperación, Chávez Jr. recayó recientemente en sus adicciones, lo que consideró un error al consumir sustancias diferentes a las habituales. En una entrevista con "No puedes Jugar Boxeo", el boxeador admitió haber tomado algo desconocido para él, y no recordaba claramente lo que había dicho días antes.

" Yo tomé unas cosas y eran otras, de las cuales no diré ni qué (era) ni cómo, porque nunca las había probado. Ni cuando estuve mal me puse así. No recuerdo realmente lo que acababa de decir un día antes. Fue algo en lo que me equivoqué, pero mi mentalidad es la misma ", comentó en entrevista con "No puedes Jugar Boxeo".

En medio de su proceso de rehabilitación, Chávez Jr. reconoce la importancia de su padre, la leyenda del boxeo Julio César Chávez, en su camino hacia la mejora, expresando que desea establecer una buena relación con él y formar un equipo sólido en el que puedan comunicarse y apoyarse mutuamente. Para el joven pugilista, la presencia y el respaldo de su padre serían fundamentales en su proceso de recuperación.

" Me gustaría estar bien para hacer un buen equipo, que nos podamos comunicar entre los dos. Lógicamente que él ande conmigo va a ser muy importante. Sería muy bonito que tuviéramos que ver muchas cosas ", expresó Chávez Jr.

El boxedaor sinaloense había ingresado por un largo periodo de tiempo a una clínica de rehabilitación para atender sus problemas de adicciones, y fue hace unos meses que volvió a llamar la atención al hacer una extraña transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la que se le veía adormilado y acusando a sus familiares de querer volver a meterlo en la clínica, así como que querían quitarle su dinero.