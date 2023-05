Chávez envía recado al 'Canelo': "No va a haber otro Julio César Chávez"

El Gran Campeón Mexicano señalo que ningún boxeador mexicano podrá superar su marca de 90 combates invicto, por lo que Saúl, aunque gane 100 títulos, no llegará a su nivel.

El debate sobre el lugar que ocupa Saúl 'Canelo' Álvarez en la historia del boxeo mexicano es constante en el mundo del pugilismo, pues aunque muchas voces lo comparan con Julio César Chávez, el mismo "Gran Campeón" se ha encargado de acabar con este debate.

Para el programa de Star Plus, 'Hugo Sánchez Presenta', El César del Boxeo platicó con el Pentapichichi y no dudó en terminar tajantemente con la comparación.

"No va a haber otro Julio César Chávez, no va a haber otro Hugo, con todo respeto. Así que déjate de chingaderas, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez, con eso lo digo todo" , sentenció.

¡Está de regreso Hugo Sánchez Presenta! @hugosanchez_9 nos llevará a conocer más de diferentes figuras del medio deportivo



Julio César Chávez

Jugadores de Pumas Bicampeón

Martinoli y Luis García

María del Rosario Espinoza#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/FLp0nRauyV — Futbol Picante (@futpicante) May 8, 2023

Además, El Gran Campeón Mexicano señalo que ningún boxeador mexicano podrá superar su marca de 90 combates invicto (89 victorias y un empate).