El exboxeador Julio César Chávez participó en la inauguración de un gimnasio en España, donde entrenó con Omar Montes y David Summers, vocalista de Hombres G.

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez demostró que aún conserva su forma al participar en una sesión de entrenamiento junto a Omar Montes y David Summers, vocalista de Hombres G, durante la inauguración de un nuevo gimnasio en España.

El evento fue organizado por Omar Montes, cantante español y empresario, quien es el dueño de la cadena de gimnasios centrados en el deporte de los guantes. Durante la ceremonia, el “César del boxeo” compartió algunos ejercicios técnicos con Summers y Montes, generando un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

"Otro día que no olvidaré, el día que @jcchavez115 y yo nos hicimos amigos… Una maravillosa persona. Mañana entrenamos juntos. No me despierten, por favor", publicó David Summers en sus redes sociales.

Clase magistral

En los videos compartidos, se observa a Chávez corrigiendo la postura y técnica de Summers, quien se mostró entusiasta y receptivo ante los consejos del campeón invicto en 90 peleas. Chávez también entrenó con Omar Montes, a quien guió en algunos movimientos de golpeo.

“Es un sueño hecho realidad tener aquí al campeón de campeones. Una leyenda viva”, compartió Montes, quien celebró la inauguración como un momento único.

El encuentro entre el boxeador mexicano y los músicos españoles se volvió viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde usuarios celebraron la amistad entre figuras icónicas del deporte y la música. La imagen de Chávez corrigiendo golpes mientras sonríe junto a Montes y Summers generó reacciones positivas tanto en México como en España.

El gimnasio forma parte de una nueva cadena que busca combinar cultura popular y entrenamiento físico, con espacios diseñados para integrar clases, boxeo recreativo y eventos comunitarios.