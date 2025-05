La mujer denunciante refirió que las agresiones eran constantes, las cuales incrementaron durante los últimos partidos de liguillas y semifinales

Luis Ángel Malagón, portero del América y seleccionado nacional, fue denunciado por su pareja por violencia, según la carpeta de investigación que la Fiscalía Capitalina inició el lunes pasado, luego que perdiera la final ante el equipo de Toluca.