El legendario boxeador mexicano descalificó a Jake Paul y aseguró que su hijo, Julio César Chávez Jr., podría vencerlo sin problemas en el ring.

Jake Paul ha ganado notoriedad en el mundo del boxeo tras su transición de creador de contenido en YouTube a peleador profesional. Sin embargo, su presencia en el deporte ha sido duramente cuestionada por figuras legendarias, como Julio César Chávez, quien no dudó en expresar su desprecio por el estadounidense.

En una entrevista con ESNEWS, el histórico pugilista mexicano criticó la pelea entre Paul y Mike Tyson, asegurando que el combate no fue de calidad y que Tyson ni siquiera lanzó golpes. "Estuvo raro, porque (Mike) Tyson no tiró golpes. Ese pinche (Jake) Paul no sirve para nada", sentenció Chávez.

Además, el exboxeador consideró que su hijo, Julio César Chávez Jr., sería un rival ideal para Jake Paul, convencido de que lo vencería con facilidad. “Que pelee con él, dile, para que le pegue una chinga mi hijo”, agregó.

Chávez también habla sobre Canelo vs. Crawford

Durante la misma entrevista, Chávez también compartió su pronóstico para la posible pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford. Según el excampeón mundial, el mexicano noquearía a Crawford sin dificultades en seis o siete rounds.

"Canelo lo noquea en seis rounds, siete rounds. (Terence) Crawford es un buen peleador, pero hay pesos", concluyó Chávez, destacando que la diferencia de categoría favorecería al pugilista tapatío.

Mientras Jake Paul sigue buscando consolidarse en el boxeo profesional, las críticas de figuras como Chávez reflejan el escepticismo que aún genera su presencia en el deporte.