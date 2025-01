Reaparece John Cena en la WWE; anuncia gira de despedida

John Cena confirmó que estará en Royal Rumble 2025, primer magno evento de la empresa de Wrestling.

WWE volvió a tener entre sus luchadores al histórico John Cena, quien reapareció en el Monday Night Raw de este 6 de enero para anunciar su gira de despedida.

Entre las sorpresas del estreno de transmisiones de WWE en Netflix apareció John Cena para confirmar que estará en Royal Rumble 2025, primer magno evento de la empresa de Wrestling.

"Voy a ganar el Royal Rumble, aunque suene descabellado" , advirtió el también actor.

John Cena en este retorno al cuadrilátero busca un récord de títulos mundiales de WWE, junto a Ric Flair presumen 16 campeonatos, pero quiere ser el único con un histórico registro.

Te puede interesar Muere motociclista de 7 años tras aparatoso accidente

El gladiador reconoció que llegar a 17 títulos no será sencillo y más porque desde 2018 no consigue una victoria de manera individual.

John Cena afirmó que "no hay mejor lugar para empezar mi gira del retiro que en Los Ángeles" , aunque entiende que esto genera dudas sobre su gran despedida, misma que espera hacerlo de manera positiva al conquistar Money in the Bank.

"La gente se pregunta contra quién lucharé en WrestleMania y en mi último combate en diciembre" , apuntó en su participación.

¿Cuándo volverá a luchar?

Aunque se desconoce en qué otros eventos semanales aparecerán John Cena, es seguro su participación en Royal Rumble.

Será el próximo 1 de febrero en Indianápolis cuando los aficionados al Wrestling lo vean tratando de conquistar un magno evento de WWE.