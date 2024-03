Jesse de 'Jesse & Joy' debutará como basquetbolista profesional en Cibacopa

La noticia fue anunciada por Ángeles CD México a través de sus redes sociales.

El músico Jesse Huerta, mitad del famoso dúo Jesse & Joy, ha dado un giro importante en su carrera y se ha unido al equipo de baloncesto Ángeles CD México para la presente temporada del Cibacopa.

La noticia fue anunciada por el club a través de sus redes sociales, generando un gran revuelo entre los seguidores del deporte y los admiradores del dúo musical.

¡Es oficial! @jesseboy se une al roster de los Ángeles CD México. Con un profundo amor por el básquetbol y habilidades impresionantes, Jesse está listo para demostrar su talento en las canchas transformando su éxito musical en victorias dentro de la Liga Chevron @cibacopamx. pic.twitter.com/VihUYYu4cf — Ángeles de México (@AngelesCDMexico) March 8, 2024

A pesar de ser conocido principalmente por su trayectoria en la industria musical junto a su hermana Joy, Jesse siempre ha mantenido viva su pasión por el baloncesto y ha soñado con competir profesionalmente en este deporte. Ahora, con su incorporación al equipo de Ángeles CD México, tendrá la oportunidad de continuar su éxito en las duelas.