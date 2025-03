La hermosillense, Rosa Tapia, impulsa a prospectos del triatlón mexicano en Guadalajara.

La hermosillense, Rosa María Tapia, disfruta ser la cara del triatlón en México, además de impulsar a una nueva generación de deportistas.

Con 27 años, la sonorense viene de un quinto lugar en la prueba élite femenil, en el inicio de la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón 2025, celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

"Es un honor y me siento súper agradecida por eso, porque desde que yo empecé con el alto rendimiento siempre soñé con llegar lejos, ser una representante que fuera una referencia para las demás. También, fuera de lo deportivo, me gustaría trascender como ser humano, y me da alegría saber que estoy dejando huella en ellas. Ojalá que así siga siendo, porque al final es mejor crecer juntas que intentar hacerlo sola.

"Mientras más arriba llegues, a veces te vas quedando sólo y sientes que no hay muchas personas en la misma sintonía que tú. Pero aquí lo importante, además de ser un ejemplo, es motivarlas a que te sigan, que sigan tus pasos", dijo Tapia.

En París 2024 vivió su primera experiencia olímpica, terminó en el puesto 18 en la prueba individual y 13 en relevos mixtos, junto a Lizeth Rueda, Aram Peñaflor y Crisanto Grajales.

Tapia comparte sus entrenamientos con las juveniles Mercedes Romero, Marcela Álvarez, Valentina Torres y María López.

"Yo les digo que disfruten mucho el proceso. He notado que cada quien tiene un crecimiento diferente, así que no se comparen con los demás. Cada quien tiene su momento, y deben disfrutarlo, porque el triatlón es un deporte que te absorbe casi toda la vida. Entonces, que lo disfruten y que prioricen bien sus actividades para que los lleven hacia sus sueños.

"Hay entrenamientos en los que algunas de las jóvenes se me ponen adelante y yo las tengo que seguir a ellas, porque son generaciones muy fuertes y que ahora ya traen un entrenamiento mucho más avanzado", añadió.