Raja Jackson, hijo de la leyenda de la UFC Quinton Rampage Jackson, subió al ring y levantó a su rival Stuart Smith por encima de la cabeza, dejándolo caer con mucha fuerza sobre la lona, lo cual provocó que quedara inconsciente.

Por si fuera poco, el hijo de la leyenda dio más de 20 golpes en la cabeza a Syko, quien todavía se encontraba sobre la lona.

Rápidamente, más luchadores que se encontraban en el evento luchistico, tuvieron que intervenir para frenar las agresiones.

Debido a los fuertes golpes, Stuart Smith tuvo que ser trasladado con urgencia al hospital para recibir atención médica.

El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando los hechos, informó un diario estadounidense.