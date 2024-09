'Rocky' Hernández y Mattice, por la gloria este viernes en la Arena Sonora

Los boxeadores han pasado la prueba del pesaje previo a la guerra que se desatará este viernes en la Arena Sonora de Hermosillo, función de boxeo de Matchroom Boxing que será televisada a todo el mundo por DAZN.

Sin contratiempos, los púgiles que subirán al ring este viernes en Hermosillo, como parte de las celebraciones del fin de semana patrio, superaron la báscula. La cartelera será encabezada por el campeón Eduardo 'Rocky' Hernández y Thomas 'Gunna Man' Mattice.

"Desde que llegamos a Hermosillo ya estábamos en el peso, hidratándonos y comiendo, gracias a Dios. Traemos una buena preparación. En las próximas horas estaré con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres y mi equipo de trabajo. Mattice tiene razón en lo que dijo (sobre no dejar la decisión en manos de los jueces), porque primero lo vamos a noquear" , afirmó 'Rocky' Hernández, quien expondrá su cinturón de campeón continental de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

En la pelea coestelar, el hermosillense Sergio 'Yoreme' Mendoza se enfrentará al ensenadense Ángel 'Diablito' Ramos, ambos con un pesaje de 110.4 libras. Mendoza compartió detalles sobre su "ritual" previo a la pelea.

"Ahorita voy a comer, descansar y seguir con lo que viene. Es todo un ritual. Por la mañana siempre me levanto, me persigno, hago una pequeña oración, me baño, desayuno y me mentalizo para la pelea. No se la pierdan, voy a darlo todo en el ring" , expresó.

En la categoría de peso supermediano, el también local Julio 'Diamante' Porras buscará imponerse al venezolano Isaac Torres. Porras pesó 167.8 libras, mientras que su rival sudamericano registró 167.2 libras. El sonorense destacó que su preparación ha sido intensa y espera reflejarlo en el cuadrilátero.

"Estamos muy contentos. El pesaje estuvo duro, pero cumplimos el objetivo. Ahora a descansar, y los esperamos en la Arena Sonora. Tengo un rival fuerte, pero será una guerra; vamos por el nocaut" , comentó.

La esperada función comenzará a las 15:00 horas, tiempo de Sonora, y será transmitida internacionalmente por DAZN y en Latinoamérica por ESPN Knockout.