En Red Bull hay gente que afecta y no apoya a 'Checo', señala Hamilton

Lewis Hamilton aprovechó su visita a México para hablar sobre el trabajo de Sergio 'Checo' Pérez en la actual temporada y desde su perspectiva aseguró que dentro de Red Bull hay personas que hacen mal al piloto tapatío.

"Pienso que su equipo realmente no le está dando un gran apoyo. Sé que al equipo (Red Bull) lo conforman muchos integrantes, pero hay personas en particular que lo afectan psicológicamente y no lo apoyan" , sentenció tajantemente el siete veces campeón del mundo.

El británico aceptó nunca haber vivido algo como lo que le está sucediendo en la actual temporada a Pérez, pero reconoce que no es fácil lidiar con la presión así: "No he vivido exactamente algo como lo que está pasando Checo, pero como piloto entiendo las presiones psicológicas y mentales; si yo escuchara a Toto cada fin de semana decir cosas tan negativas sobre mí, sería muy difícil" , apuntó a los medios en el corralito del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los halagos de Lewis Hamilton a Checo Pérez

En esa misma charla, Lewis Hamilton explicó que al inicio de la actual temporada creyó ver al mejor Checo Pérez de todos los tiempos: "Yo estaba muy emocionado por él al inicio de la temporada, porque estaba manejando muy bien, y yo pensé 'finalmente estamos viendo lo mejor de Checo', pero es un año muy largo y una temporada muy extensa" .