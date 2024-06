'Checo' Pérez y su molestia en la clasificación del Gran Premio de Austria

Sergio Pérez molesto con Esteban Ocon en la clasificación

La clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Austria atestiguó a un Sergio Pérez molesto. Y es que, antes de que el piloto mexicano se hiciera del séptimo lugar, vivió momentos sufridos y criticó a Esteban Ocon (Alpine) por estorbarle.

"Sí, ¿a quién le importa, hombre? ¿A quién le importa? Este tipo es un idiota", lanzó el tapatío a través de la radio.

Durante la clasificación, Ocon le "estorbó" a Pérez, puesto que dejó una distancia muy apretada entre ambos. Esto metió más presión a "Checo", quien pese a que renovó contrato con Red Bull, recientemente ha visto malos resultados.

"Teníamos un ritmo prometedor, desafortunadamente no lo pudimos mostrar. Especialmente en la SQ3 con Esteban adelante, que no sé qué estaba haciendo, que dejó un GAP muy grande y al final íbamos al límite con el tiempo. Crucé con un segundo de diferencia e hice mi vuelta dos décimas de él, no pude ir más rápido porque me lo llevaba, así que fue un desastre", platicó para los micrófonos de FOX Sports.

¿A qué hora y dónde ver la carrera sprint?

A la espera de sumar puntos, "Checo" Pérez largará séptimo en la carrera sprint del Gran Premio de Austria. A continuación, te dejamos a qué hora y dónde verla:

Sábado, 29 de junio a las 03:00 (hora del centro de Sonora / Transmisión por FOX Sports y F1 TV).