Hamilton pide que hagan danza de lluvia para el GP de China

Lewis Hamilton realizará la danza de la lluvia para obtener un resultado favorable en el Gran Premio de China.

Aunque el británico destacó en la Sprint Race con un segundo lugar, el Mercedes volvió a fallar en la sesión de calificación para la carrera principal al quedar eliminado en la Q1.

Los destellos de mejoría en el W15 están relacionados con las baja temperatura en el ambiente y al humedad del asfalto después de la precipitación, así que, en caso de repetirse el escenario, el 7 veces campeón de la Fórmula Uno tiene posibilidades de remontar.

"El coche es muy diferente, hemos cambiado mucho, pero espero que mañana sea un poco mejor. Espero que llueva mañana. El baile de la lluvia, ¡Necesito que todos lo hagan! Lo haré lo mejor que pueda mañana, pero salir decimoctavo es bastante malo.

"Debería haber pasado el corte fácil, ha sido mi error. Sufrí y no pude parar el coche en la horquilla, no dejé de bloquear en ese punto, necesitaba una vuelta más. Cuando estaba haciendo los cambios en la puesta a punto he pensado que no podía ir a peor, de ninguna forma, pero fue así", comentó Hamilton.

Con los 7 puntos obtenidos en la carrera corta, Lewis llegó a 17 tantos, pero sigue en el noveno lugar del Campeonato de Pilotos y lejos de su mejor forma.