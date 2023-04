Gervonta Davis deja en la lona a Ryan García

Una vez se logró levantar, pero no de un gancho al hígado; Ryan García perdió el invicto ante un dominante Gervonta Davis.

El poder del "Tank" pesó en el ring.

Gervonta Davis se llevó el duelo de invictos. Ryan García terminó con la rodilla sobre la lona.

Un gancho al hígado dobló literalmente al "King" en el séptimo asalto en la pelea celebrada en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

García sintió el efecto del golpe y el combate se terminó oficialmente al 1:44 del séptimo.

"Me atrapó con un buen tiro y no pude recuperarme y ya está. No podía respirar" , dijo Ryan.

Davis dio el primer aviso en el segundo asalto, cuando prendió a Ryan con un izquierda. Se fue a la lona y logró levantarse.

"El trabajo no terminará hasta que me retire" , dijo Davis, quien dijo que es la nueva cara del boxeo.

Que buen angulo del primer derrivo de Gervonta Davis a Ryan Garcia . pic.twitter.com/s4hSx9ReLm — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) April 23, 2023

Fue un pleito sin título y realzada en un peso pactado.

Gervonta dejó su marca en 29-0, 27 KO's, mientras que Ryan ahora tiene 23-1, 19 KO's.