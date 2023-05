La única condición que tienen Checo Pérez y Max Verstappen

Por ahora, Red Bull ha demostrado que no hay monoplaza que pueda igualar el rendimiento del RB19, lo que se traduce en un choque directo entre el neerlandés y el mexicano.

Max Verstappen y Sergio Pérez tienen luz verde para pelear por el título 2023 de la Fórmula Uno, así que ambos van por la victoria en el Gran Premio de Miami.

"Creo que es un problema de lujo. En primer lugar, cualquier director de equipo en el pit lane esperaría tener ese problema y es algo que ya hemos experimentado antes. Lo más importante es asegurarse de que no haya paranoia y que ambos pilotos reciban el mismo trato.

"Se hace todo lo posible para que haya igualdad hasta el punto de quién sale primero del garaje cada fin de semana. Incluso alternan en las reuniones sobre quién habla primero", explicó Christian Horner, jefe de la escudería austriaca.

La única condición

La única condición que les han impuesto a Max y a Checo es que respeten el trabajo de sus ingenieros y cuiden el bólido.

"Es un auto del equipo, y representan las esperanzas de nuestros empleados y socios. Mientras respeten eso, no tenemos ningún problema en permitirles competir entre sí de una manera limpia y saludable", compartió.

Conforme avance el calendario, solo uno de los conductores del equipo de las bebidas energéticas podrá quedarse con la corona, así que la mejor opción para Helmut Marko, asesor de Milton Keynes, es Verstappen, a quien han apoyado desde que era un adolescente.

"Veo de nuevo a Max al frente. Me mantengo firme: durante la temporada, Max Verstappen es el hombre, es el más consistente. Mientras todo siga siendo civilizado, no intervendremos. No hay que preocuparse por el ambiente en el equipo", dijo el doctor Marko.

Hasta ahora, Pérez registra 87 puntos por 93 de su compañero Verstappen, es decir, solo una ventaja de 6 tantos.