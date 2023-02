Testigo afirma que Federico Gutiérrez iba a exceso de velocidad

El pasado domingo falleció la joven promesa del automovilismo mexicano en un accidente automovilístico en la carretera Toluca-Valle de Bravo.

Un testigo del choque en donde el piloto Federico Gutiérrez murió, aseguró a la Agencia Reforma que la velocidad a la que conducía el corredor de NASCAR y la imprudencia del conductor de la camioneta Ford Expedition involucrada fueron determinantes para el accidente.

Joel, quien vive cerca del kilómetro 45.5 de la Toluca-Valle de Bravo, donde se registró el accidente el domingo pasado, señala que ese punto en específico es conocido porque los automovilistas se paran a un costado de la carretera a hacer sus necesidades fisiológicas o descansar.

La zona donde los automovilistas paran se encuentra en el sentido hacia Toluca; sin embargo, Joel asegura que a los automovilistas que viajan con dirección a Valle de Bravo no les importa atravesar el carril contrario para llegar a ese punto.

"El domingo me encontraba yo allá arriba (en el cerro), estaba yo ahí en los postes, en el límite de la autopista, cuando estaba volteando hacia abajo veo al auto amarillo (el Porsche) corriendo a todo, sí a más de 200 (km/h), mucha velocidad, y me sorprendo, me espanto porque se atraviesa una camioneta blanca", refiere Joel.

"La camioneta se atravesó como para irse ahí a donde se paran todos, pero no le atinó y ya el chavo del Porsche ya no se pudo frenar, digamos que (el del Porsche) quiso desviarse hacia allá pero se iba a ir al voladero y ya no se quiso meter, pero la camioneta todavía no se había orillado o se equivocó en la salida, yo creo que la camioneta tuvo la culpa porque ella no tenía nada que hacer allá en el carril contrario".

Joel cuenta que una forma en la que se entretiene es sentándose en lo alto del cerro, justo en el kilómetro donde ocurrió el accidente que le arrebató la vida a "Fico" Gutiérrez y ver los coches pasar, por lo que ha observado otros accidentes que ocurren a causa de ese pedazo de tierra que no tiene valla ni muro de contención para evitar que los vehículos se orillen.

Te puede interesar Fallece promesa del automovilismo mexicano en choque carretero

"Ahorita casi no hay carros, pero el domingo, de viernes al domingo, muchos que vienen para Valle de Bravo se cruzan para hacer sus necesidades fisiológicas, todos los que se paran no se paran otra cosa, o a descansar tantito, pero principalmente orinar, y es una imprudencia porque te tienes que atravesar y si viene otro coche rápido pasa eso, ya ha pasado antes".

Trabajadores de la autopista y habitantes cercanos al kilómetro 45, coinciden en que se han registrado otros accidentes en esa zona por coches que atraviesan a ese punto y la velocidad a la que circulan, que en ocasiones rebasa la permitida de 110 kilómetros por hora.

Ponen una cruz en el lugar del deceso

En el lugar del accidente donde murió el piloto Federico Gutiérrez ya hay una cruz con un Cristo y una corona de flores, y Joel, quien dice ser testigo del accidente, tiene el encargo de cuidar el altar.

"El martes por la tarde vino una señora que me dijo que era tía del muchacho que falleció, ella me dio el encargo de plantar el arbolito, pero yo los vi primero llegar con coronas y con la cruz y me les acerqué", contó.

"Me dijo: yo soy la tía y te encargo que le pongas ahí un arbolito y que lo cuides, ya después pasaré cada 15 días y te doy para el refresco. Planté ese arbolito de chícharo, que da unas florecitas amarillas muy bonitas, pero también cuido la cruz porque ellos les pusieron dos o tres piedritas y se la pueden llevar, se necesita cemento y mezcla y yo la llené de piedras".

Hasta ahora se sabe que el conductor de la camioneta Ford Expedition resultó lesionado de gravedad tras el accidente y fue hospitalizado junto con un acompañante, cuyo estado de salud se desconoce.

En tanto, el hermano mayor de Fico, Max Gutiérrez, quien viajaba como copiloto, también está hospitalizado.