"Pelea con puro desconocido": Chávez Jr. quiere revancha ante "Canelo"

El hijo de la leyenda se volcó en contra de Saúl Álvarez, quien afirma es incongruente al ostentarse como el Mejor Boxeador del Mundo cuando según Chávez Jr., el Canelo pelea con puro desconocido.

Seis años después de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Saúl "Canelo" Álvarez que ganó con facilidad el tapatió por decisión unánime, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano declaró en una entrevista que quiere la revancha, "aunque 'Canelo' se haga pend…", afirmó.

Durante una charla en el canal de YouTube "El Boxglero", Chávez Jr. lanzó una serie de declaraciones polémicas sobre el legado de Álvarez y la posibilidad de un posible reencuentro dentro del cuadrilátero.

"Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga boxeo, porque soy una persona que le cae bien a la gente. Yo no soy como él, soy su opuesto en la pantalla y en el boxeo, pues alguien como yo no le gusta él", declaró.

Además, señaló que "Canelo" tiene incongruencias en su discurso de querer ser el mejor boxeador del mundo.

"Él puede hacer mejores cosas. La pelea que va a tener, si pelea conmigo en ese peso va a tener más dinero. Hay muchas cosas que no me gustan, dice que quiere ser el mejor campeón mundial pero pelea con puro desconocido", agregó.

"'Canelo' es un gran boxeador no te lo puedo negar, pero hay boxeadores que podemos darle mejor pelea como Golovkin o yo. Si quiere pelear conmigo, aunque se haga pendejo genera mucho una revancha. Yo peleo con los mejores en los momentos que sea. Él siempre pelea sin riesgo, a diferencia de lo que yo he hecho", concluyó.