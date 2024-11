Soy tres veces campeón, creo que sé lo que hago: Max Verstappen

Max Verstappen respondió a las críticas sobre sus maniobras en el pasado Gran Premio de la Ciudad de México, las cuales le valieron una penalización de 20 segundos.

Figuras como Damon Hill, campeón de F1 en 1996, recriminaron al piloto de Red Bull por conducir de manera desleal y arriesgada durante los incidentes que tuvo con Lando Norris de McLaren en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"No escucho a esas personas. Simplemente hago lo mío. Soy tres veces campeón del mundo, creo que sé lo que hago. Tengo mis opiniones, pero no necesito compartirlas", respondió el neerlandés en el primer día de actividades del GP de Brasil. "Escucho a personas objetivas y cercanas a mí, que no están ahí sólo para provocar problemas. Algunas personas son simplemente muy molestas.

Sé quiénes son, aunque de todos modos no les presto mucha atención". Verstappen defendió sus maniobras asegurando que estaba tratando de luchar por los primeros lugares y que simplemente fueron incidentes de carrera.

"Creo que a veces se gana y a veces se pierde. Así es en las carreras en general. Me gusta ganar, no me gusta perder. Creo que a mucha gente no le gusta perder. Yo sólo traté de maximizar el resultado y, como dije, algunas veces se gana, otras se pierde", señaló en Interlagos.