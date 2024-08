"Di la competencia de mi vida": Emiliano Hernández roza el bronce

Emiliano Hernández recibió el apoyo anímico de su hermano, Ismael Hernández, quien con su experiencia lo levantó y lo felicitó por este histórico cuarto lugar.

El pentatleta Emiliano Hernández aprovechó al máximo su debut olímpico en París 2024 y se quedó a cuatro puntos de la medalla de bronce.

Hernández tuvo un total de 1,532 unidades que lo colocaron en el cuarto sitio, el último puesto en el podio lo ocupó el italiano Giorgio Malan con 1,536, esta pequeña diferencia rompió al deportista.

"(Estoy) con la tristeza de no llegar, tengo que pedir una disculpa a mi familia, a mi equipo, a México de no haber sido capaz de darles esa alegría (medalla)" , señaló entre lágrimas.

La medalla de oro fue para Ahmed Elgendy de Egipto y la plata para Sato Taishu de Japón, quienes tuvieron una calificación de 1,555 puntos y 1542 unidades, respectivamente.

Caída en ecuestre

Emiliano afrontó esgrima, natación, salto ecuestre, tiro con pistola láser y carrera a pie en el complejo instalado en el Palacio de Versalles, siendo la caída en ecuestre la que lo condicionó para el resto de su desempeño.

"Al final, di la competencia de mi vida, cuatro disciplinas salieron como lo soñaba, pero esto es pentatlón, cinco disciplinas, el caballo era un caballo muy bueno, al final yo estaba muy ansioso por los obstáculos" , mencionó el campeón mundial.

El pentatleta registró el mejor tiempo en la prueba de carrera y tiro (9 minutos, 40 segundos y 80 centésimas), situación que le dio motivación y seguridad para recuperar puestos, aunque reconoce que "hubiera estado bueno otro stand cerca del arco" .

Al final de su prueba y de conocer el resultado, Emiliano Hernández recibió el apoyo anímico de su hermano, Ismael Hernández, quien con su experiencia lo levantó y lo felicitó por este histórico cuarto lugar.