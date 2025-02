El patinador mexicano Donovan Carrillo se ubicó entre los 13 mejores en el Campeonato Cuatro Continentes en Seúl, asegurando su pase a la gran final del próximo 22 de febrero.

A pocos días de haber ganado la medalla de plata en el Challenge Cup 2025 de Patinaje Artístico en Países Bajos, el patinador mexicano Donovan Carrillo volvió a destacar al clasificarse a la final del Campeonato Cuatro Continentes en Seúl, Corea del Sur.

Con un desempeño sólido, Carrillo sumó 68.50 puntos en el programa corto, logrando su mejor puntuación de la temporada. Pese a dos ligeros fallos, el mexicano se colocó entre los 13 mejores competidores de un total de 24 participantes provenientes de Asia, América, África y Oceanía.

El primer lugar de la clasificación lo obtuvo Mijail Shaidorov con 94.73 puntos, seguido de Jimmy Ma con 82.52 puntos y Kazuki Tomono en tercer puesto con 79.84 puntos.

Donovan Carrillo revela su estrategia para la final

Tras su destacada participación, Donovan Carrillo compartió su estrategia para la final del 22 de febrero, donde planea ejecutar un movimiento que nunca antes había intentado en este torneo.

"Me gustaría hacer dos cuádruples en el programa libre, algo que no he hecho hasta ahora en el Campeonato de los Cuatro Continentes", comentó el mexicano.

Este campeonato representa una importante antesala para el gran reto que enfrentará en marzo, cuando Carrillo viaje a Estados Unidos para participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Boston 2025, programado del 25 al 30 de marzo.