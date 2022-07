Daniel "Super" Lugo está listo para ir contra Emmanuel Berumen

Pelear en su propia casa da un grito de motivación a Daniel "Super" Lugo para que le regale a su afición un gran espectáculo ante el juarense Emmanuel Berumen en la atracción estelar de edición número 37 de Peleas Extremmas, que se celebrará este sábado 16 de julio en la Arena Sonora.

"Super" Lugo sabe que llenar el perfil para estelarizar un evento de esta magnitud es una tarea difícil, pues tiene que tener buenas aptitudes deportivas, buen historial de rivales de alta categoría y eso es algo con lo que él cuenta, por ello ha ligado dos funciones consecutivas como principal.

La pieza que ha sido para lograr este mérito es la disciplina y creer en mí. Me siento muy bien, siento que estoy dando el ancho para llegar a una pelea estelar. Siento que es lo que me merezco por tanto esfuerzo que he dado en este deporte

Daniel "Super" Lugo