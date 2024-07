Dana Violeta busca poner en alto a Sonora en mundial de Powerlifting en Malta

La deportista de 18 años realizará su sueño al competir en un escenario internacional.

La mirada fija sobre una barra que, a cada lado, tiene el peso que la puede catapultar a la gloria y lograr un sueño que desde pequeña Dana Violeta Puente Zepeda mantiene: poner en alto a Sonora. Este año lo puede hacer realidad durante su participación en la Competencia mundial de Powerlifting.

El próximo 29 de agosto Puente Zepeda estará en el podio llevando el nombre de su ciudad natal y de su estado a lo más alto a través de la halterofilia.

Oriunda de Ciudad Obregón pero curada en el ejido Primero de Mayo, del campo 77 en Cajeme, la joven deportista de 18 años Dana Violeta se prepara para la competencia mundial de Powerlifting que se llevará a cabo en Malta, en el continente europeo el próximo 29 de agosto.

Violeta, como es conocida, desde pequeña mostró una pasión hacia el deporte, y aunque en un principio empezó con el entrenamiento para halterofilia, su pasión se concentró en el powerlifting que consiste en tres movimientos: peso muerto, sentadilla y press de banca.

“Desde que estaba chiquita me gustaba mucho el deporte, desde los seis años práctico deporte y siempre me ha interesado cualquier tipo de deporte aunque sea muy difícil o muy fácil y me salí de un deporte y entré al gimnasio, en ese gimnasio estaba entrenado hipertrofia y ya un amigo mío me comentó que si no quería entrenar powerlifting porque me decía: ‘estás muy fuerte’ y pues yo empecé a entrenar sola y ya después necesite un entrenador porque estaba estancada en los pesos, y ya fue cuando comencé a entrenar con mi coach Carlos Obregón, que es cuando me empecé a enamorar más de powerlifting” , aseguró.





Tras entrar en el mundo del powerlifting, Violeta empezó a ir a concursos ganando a nivel estatal y después concursos nacionales, como el que se llevó a cabo el pasado 2 de mayo en el Nacional de Powerlifting que se llevó a cabo en México y del cual resultó ser campeona absoluta en la categoría 63 sub junior en este deporte.

“México gané el primer lugar, fui campeona absoluta en la categoría 63 sub junior fui primer lugar y ganadora absuelta del sub junior, ahorita traigo ya validado por nuestra federación en la nacional pues levanté en sentadilla 140 kilos, en press banca (pecho) 90 kilos y peso muerto 135 kilos” , dijo.

Pese a la gran hazaña de Violeta su camino hacia la competencia internacional se está dificultando debido a la falta de recursos y patrocinios para poder compartir junto a 20 jóvenes más que buscan llevarse la gloria de la competencia.

El mayor sueño de Violeta es poder competir en dicho país europeo y así poder traer el triunfo a su estado, y por supuesto a su país, si usted desea apoyar a la joven para gastos deportivos, estancia y alimentos en Malta, puede comunicarse con ella al 644212412.