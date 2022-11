Cómo quedó la mano de "Canelo" Álvarez tras cirugía

Tras la pelea que sostuvo contra Gennady Golovkin el pasado mes de septiembre en Las Vegas, Nevada, Saúl Álvarez confirmó que una lesión en su muñeca izquierda lo aquejaba desde hace un tiempo, por lo que decidió poner en pausa su carrera para tratársela.

Esta lesión provocó que debiera pasar por el quirófano y recientemente el campeón unificado de peso supermedio mostró en sus redes sociales cómo quedó su mano tras la cirugía.

De acuerdo al mismo "Canelo", esta lesión la sufrió desde su pelea contra Caleb Plant en noviembre del 2021 cuando logró ganar el fajín de las 168 libras de la FIB, desde entonces, dicha herida provocó que no diera su 100% contra Dmitry Bivol, pelea en la que vio su segunda derrota como profesional y contra Gennady Golovkin.

El tratamiento del peleado jalisciense constó de una cirugía en la mano izquierda y también aprovechó para hacerse una limpieza de los meniscos de las rodillas. Posteriormente, el Canelo Álvarez publicó un video mostrando cómo le retiran el vendaje de su mano y mostrando los pequeños puntos de su cirugía.

En las propias palabras de Saúl Álvarez, manifestó que aún no tiene definida la fecha de su regreso a los cuadriláteros, ya que todo depende de su recuperación, la cual podría ser hasta septiembre del 2023.

Para esta fecha, el pupilo de Eddy Reynoso podría continuar en la defensa de sus cuatro coronas, aunque aún no tiene un rival en específico. David Benavidez es el que más suena para enfrentarlo, pero el ‘Canelo’ no buscará esa rivalidad, ya que no quiere enfrentar a mexicanos y tampoco cuenta con los méritos suficientes para subirse al ring con él.