Julio César Chávez: el origen de la cinta roja que se convirtió en un ícono

Julio César Chávez narró cómo fue el origen de la cinta roja que utilizó como protección y terminó convirtiendo en una marca personal del campeón mexicano

¡Julio César Chávez y su cinta roja: una historia que combina boxeo y superstición! El legendario boxeador sonorense, recordado por su fuerza y calidad arriba del cuadrilátero, siempre ha sido un ícono para sus fanáticos en todo el mundo. Pero ¿Cómo surgió su famosa cinta roja que se convirtió en una marca personal?

El campeón mexicano, quien ahora es uno de los más importantes comentaristas de boxeo, recordó en una entrevista con Yordi Rosado el origen peculiar de esa cinta roja.









Según su relato, todo comenzó en 1987, cuando se enfrentó a Edwin Rosario, boxeador puertorriqueño que en múltiples ocasiones amenazó a Chávez con "hacerle brujería". Esta situación lo llevó a seguir el consejo de un asesor de Don King, quien le recomendó usar una prenda roja para evitar cualquier ataque.

"Me dijo 'Julio, ponte esta cinta roja porque esto ahuyenta a los malos espíritus. Es que la mamá de Edwin Rosario tiene en una cubeta con hielo tu foto para que subas congelado'. Estuvo c%&/ hasta que me convenció. Me puse la cinta roja y ahí nació la cinta roja. Yo no sé si gané por la cinta roja o porque era mejor que Rosario", declaró Chávez.

No siempre fue de su agrado

Al principio, el boxeador mexicano se negó a utilizar la cinta roja, pero la misma le trajo suerte al conseguirle importantes patrocinios con el paso de los meses. A partir de ese momento, se convirtió en una marca personal que lo acompañó a lo largo de toda su carrera, y que lo convirtió en una leyenda del boxeo.

Pero la cinta roja no solo se convirtió en un elemento de la marca personal de Chávez, sino que también se convirtió en un objeto de superstición para muchos de sus fanáticos. Para ellos, la cinta roja no solo representaba la suerte de su ídolo, sino también una especie de talismán para protegerse de la mala suerte y los malos espíritus.

La cinta roja de Julio César Chávez sigue siendo un símbolo de su legado en el mundo del boxeo, y una muestra de cómo la superstición y la suerte a veces se mezclan con la habilidad y el talento para crear leyendas y mitos que perduran en el tiempo.

Con información de El Universal