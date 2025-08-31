Oscar Piastri domina GP de Países Bajos
Este triunfo le da a Piastri más confianza para alcanzar el campeonato de pilotos.
Oscar Piastri aprovechó las buenas condiciones de su auto y se impuso en el Gran Premio de Países Bajos, dando así un nuevo golpe de autoridad en la temporada.
Max Verstappen lo intentó en las últimas vueltas y se acercó al australiano, pero simplemente su bólido no le dio y terminó segundo, luego de que en la vuelta 66 Lando Norris tuvo que abandonar.
La sorpresa es el tercer puesto de Isack Hadjar, de Racing Bulls.
A Ferrari no le fue nada bien en suelo neerlandés, luego de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc abandonaron.