Oscar Piastri domina GP de Países Bajos

Agencia Reforma

domingo 31 ago. 2025 - 09:42 a. m.

Este triunfo le da a Piastri más confianza para alcanzar el campeonato de pilotos.

Oscar Piastri aprovechó las buenas condiciones de su auto y se impuso en el Gran Premio de Países Bajos, dando así un nuevo golpe de autoridad en la temporada.

Max Verstappen lo intentó en las últimas vueltas y se acercó al australiano, pero simplemente su bólido no le dio y terminó segundo, luego de que en la vuelta 66 Lando Norris tuvo que abandonar.

La sorpresa es el tercer puesto de Isack Hadjar, de Racing Bulls.

A Ferrari no le fue nada bien en suelo neerlandés, luego de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc abandonaron.


