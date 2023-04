¡Ya es oficial! Aaron Rodgers es nuevo jugador de los Jets

Los Green Bay Packers y los New York Jets llegaron a un acuerdo histórico que enviará al dos veces Jugador Más Valioso de la NFL al equipo de la Gran Manzana para la temporada 2023/24.

Después de varios meses de especulaciones y rumores, el mariscal de campo estrella Aaron Rodgers finalmente obtuvo lo que quería: jugar para un segundo equipo en su carrera.

La noticia fue dada a conocer por los reporteros Ian Rapoport y Tom Pelissero de NFL Network, quienes informaron que los detalles del canje incluyen la Selección No. 15, la Selección No. 170 y Rodgers yendo a los Jets, mientras que los Packers recibirán la Selección No. 13, la Selección No. 42, la Selección No. 207 y una selección de segunda ronda condicional de 2024.

El futuro

Rodgers, quien ha pasado toda su carrera de 16 años en Green Bay, llevó a los Packers a ganar el Super Bowl XLV en 2011 y ha sido seleccionado para el Pro Bowl en numerosas ocasiones.

Su partida deja un gran vacío en la organización de los Packers y en la ciudad de Green Bay en general, donde se ha convertido en un ícono deportivo y una figura querida por la comunidad.

Mientras tanto, la llegada de Rodgers a los Jets podría ser un gran impulso para el equipo de Nueva York, que ha estado buscando un quarterback confiable desde hace tiempo.

Con un mariscal de campo experimentado y talentoso liderando su ofensiva, los Jets podrían tener una temporada prometedora y emocionante por delante.

La noticia del canje ha generado una gran emoción entre los aficionados de la NFL, quienes estarán ansiosos por ver cómo afectará esta movida a ambas franquicias en la próxima temporada.