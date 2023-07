'Checo' Pérez sube al podio y es piloto del día en el GP de Hungría

El piloto tapatío consiguió hacerse del tercer lugar en la carrera de este día en Mogyoród.

En una espectacular actuación en el Gran Premio de Hungría, Sergio "Checo" Pérez, el talentoso piloto mexicano de Red Bull, demostró una vez más su valía en la Fórmula 1, luego de que enfrentara especulaciones sobre su futuro en el equipo.

Partiendo desde la novena posición en la parrilla, el piloto de Guadalajara exhibió una impecable concentración durante las 70 vueltas de la carrera. Trabajando en perfecta sincronía con su equipo, gestionó adecuadamente el tema de los neumáticos, lo que fue crucial para su éxito en la pista.

Las emociones estuvieron a flor de piel durante la competencia, con intensas batallas protagonizadas por Pérez, quien no dio tregua en su afán por alcanzar el podio. En particular, destacaron sus férreos enfrentamientos con pilotos como Carlos Sainz y Lewis Hamilton, este último presionándolo en los giros finales por el codiciado tercer puesto. Sin embargo, el "Checo" se mantuvo firme y no cedió ante la presión, lo que le permitió cruzar la línea de meta con la satisfacción de subir nuevamente al podio como tercero.

El desempeño destacado de Sergio Pérez no pasó desapercibido para los seguidores de la Fórmula 1, quienes lo eligieron como el Piloto del Día en Hungría. Un reconocimiento más que merecido para un talento que ha demostrado, una vez más, que cuando está concentrado y en plena sintonía con su monoplaza, es un adversario temible para cualquier competidor.

Red Bull domina la Fórmula 1

Tras la carrera de este día en Mogyoród, así marchan los campeonatos en la F1:

Campeonato de Constructores

Red Bull 452 puntos Mercedes 223 puntos Aston Martin 184 puntos Ferrari 167 puntos McLaren 87 puntos

Campeonato de Pilotos

Max Verstappen 281 puntos Checo Pérez 171 puntos Fernando Alonso 139 puntos Lewis Hamilton 133 puntos George Russell 90 puntos