'Checo' Pérez habla sobre su supuesta enemistad con Max Verstappen

La rivalidad entre el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez y su coequipero Max Verstappen ha sido muy comentada por aficionados al automovilismo y el público en general, llevándola incluso a un terreno más personal de enemistad. Sin embargo, la realidad es muy distinta según ha declarado Pérez.

" Nos tenemos más respeto de lo que la gente piensa. Hay un gran ambiente con un equipo, hay un nivel muy alto de respeto entre nosotros. En el equipo con todos los ingenieros, de su lado y de mi lado ", dijo.

'Checo' aseguró que los roces que tuvo con el piloto neerlandés en la temporada pasada ya han quedado atrás, y espera que su relación se mantenga en armonía como actualmente se encuentra.

" Creo que ambos somos lo suficientemente maduros para saber qué está bien y qué está mal. Mientras siga siendo así yo no espero que nada cambie ", contó.

Rival a vencer

El piloto tapatío destacó el desempeño que ambos han mostrado en la pista e indicó que ve a Verstappen como su rival a vencer.

" No sólo en Jeddah, sino también en Bahrein, estábamos en márgenes muy pequeños, tanto en la clasificación como en la carrera. No hay duda de que no hay piloto en tal forma como Max, por lo que es definitivamente el piloto más difícil de vencer ", declaró.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será hasta el próximo 30 de abril, cuando se corra en el Gran Premio de Azerbaiyán.