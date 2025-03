La necesidad de Cadillac por buscar pilotos dio pie a la posibilidad de ver el regreso del mexicano.

Los rumores sobre un regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la F1 han crecido en los últimos meses, luego de oficializarse la llegada de Cadillac, equipo que hará su debut en la temporada 2026.

La necesidad del equipo por buscar pilotos, dio pie a la posibilidad de ver el regreso del mexicano, quien luego de cuatro años terminó su relación laboral con la escudería Red Bull.

Por desgracia para los fanáticos, el retorno de 'Checo' Pérez es una idea totalmente equivocada y que recibió la negativa de Antonio Pérez Garibay, padre del tapatío que aseguró ese episodio se encuentra cerrado.

Pérez Garibay, quien se encuentra involucrado en la política, estableció que no hay manera de ver a su hijo de regreso en los mejores circuitos del planeta.

"No, 'Checo' Pérez ya se acabó en la Fórmula 1. Lo ha dicho él mismo, y yo la verdad ya no tengo contacto con nada de la F1, ya no existe tema en mi familia. Él cerró la película, quizá otro Pérez" , comentó en entrevista con Imagen Televisión.

En el mismo espacio, el papá de 'Checo' confirmó que la prioridad de su hijo es disfrutar de su familia, algo que hace mucho tiempo no podía hacer.