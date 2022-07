"Problema en la torre de control" le quita el tercer lugar al Checo Pérez

El "Checo" Pérez se quedó fuera del podio del Gran Premio de Francia; el mexicano señaló que hubo un problema en la torre de control.

Dramático cierre de carrera en la pelea por el tercer lugar entre George Russell y Sergio "Checo" Pérez, aunque el ganador de esta batalla fue el piloto británico.

El tapatío vivió también un interesante duelo con Carlos Sainz, aunque al final el problema para el de Guadalajara no fue el de Ferrari sino el de Mercedes (Russell).

El ganador del Gran Premio de Francia fue Max Verstappen y el segundo puesto para el Mercedes de Lewis Hamilton que disputó este domingo su GP 300 en la F1.

¿Qué pasó con el "Checo" Pérez?

Cuando parecía que el"Checo" Pérez subiría al podio del Gran Premio de Francia, algo extraño sucedió en el monoplaza del mexicano y esto le permitió a George Russell de Mercedes superarlo y quedarse con ese puesto al final de la carrera.

Propios y extraños se sorprendieron al ver esta acción del mexicano, que lo dejó sin la posibilidad de estar entre los tres mejores del Circuito Paul Ricard en este 2022.

En palabras de "Checo", al parecer todo fue una confusión, que a su parecer, fue causada por un problema en la torre de control.

" Hubo un problema con el Virtual Safety Car que habían dado la indicación de que se acababa fuera de la nueve y no fue así entonces se acabó en la entrada 15 y cuando se para el Safety Car yo estaba muy cerca de mi Delta entonces no podía acelerar, no entiendo qué pasó ", dijo el volante de Red Bull.

Creo que tuvieron un problema en la torre de control, simplemente no entiendo y bueno, nos costó el podio Sergio "Checo" Pérez