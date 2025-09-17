Tras su derrota, Canelo publicó un mensaje agradeciendo por el apoyo y su carrera hasta el momento. El piloto, quien regresará a la F1 para la temporada 2028 con el equipo Cadillac, le contestó que estaba orgulloso de él.

El piloto de la Fórmula Uno, Sergio Pérez, aplaudió el profesionalismo de Saúl Álvarez, de quien además dice estar orgulloso.

El boxeador perdió por decisión unánime ante Terence Crawford el sábado pasado, con lo que le arrebataron los cuatro títulos Supermedianos.

Tras su tercera derrota como profesional, el Canelo mandó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo y su carrera hasta el momento.

"Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora. Siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años" .

"Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Finalmente, gracias a Fernanda, mi esposa, por su paciencia y por no soltarme la mano en todo este proceso" , escribió en Instagram.

El piloto, quien regresará a la F1 para la temporada 2028 con el equipo Cadillac, le contestó que estaba orgulloso de él.