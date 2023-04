El grave padecimiento que sufrió 'Canelo' Álvarez por tanto estrés

El boxeador mexicano reveló en una reciente entrevista que el estrés lo llevó a sufrir un serio padecimiento.

Considerado como uno de los mejores boxeadores mexicanos y del mundo, Saúl 'Canelo' Álvarez reveló en una entrevista junto a su paisano tapatío, el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández, que su carrera no ha sido nada sencilla.

El pugilista hizo hincapié en el tema de la fama, ya que en numerosas ocasiones se ha visto abrumado ante la presión que esta impone sobre él, hasta el punto de ocasionarle un grave padecimiento.

" Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron '¿qué le pasó?, ¿por qué esta así?', y les dije que fue por puro estrés. 'No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba' ", comentó.

Te puede interesar Esto cuesta comer en la taquería de "El Canelo" Álvarez





El 'Canelo' agradeció a sus fanáticos y a su gente cercana, añadiendo que todo ese estrés vale la pena ya que vive una vida plena.

" Pero al final de cuentas vale la pena, más cuando sabes cómo manejar la situación. Bendito Dios nunca he tenido ningún vicio, el único es el golf. Tengo a mi familia, que es la cosa más importante de mi vida ", finalizó.

El boxeador mexicano regresará al cuadrilátero el próximo 6 de mayo en una función especial en Guadalajara, Jalisco, frente al británico John Ryder.