'Canelo' Álvarez habría rechazado 70 mdd para pelear con David Benavidez

Benavidez habló sobre las negociaciones que se dieron para el combate y el por qué el mexicano lo rechazó.

Una de las peleas más esperadas por los amantes del boxeo es entre el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez, sin embargo, el combate no ha sido posible debido al boxeador tapatío.

Según fuentes cercanas, el 'Canelo' no pelearía contra Benavidez a menos que le garanticen una bolsa entre 150 y 200 millones de dólares.

Benavidez, enfocado en ser el campeón indiscutido de las 175 libras, volvió a hablar sobre la posible pelea con el mexicano y por qué no se llevó a cabo la misma.

" Esta pelea no se llevará a cabo porque él no quiere pelear conmigo porque me tiene miedo. Míralo, 'Canelo' está en el lugar donde está porque ha peleado con los mejores y ahora está haciendo las bolsas más grandes ", declaró Benavidez a Cigar Talk.

" Ahora lo único que quiere es ganar dinero, no le importan los desafíos, pero la razón por la que digo que tiene miedo es que le ofrecieron 70 millones de dólares para pelear conmigo, eso antes del PPV. Imagínense cuánto ganaría con el PPV ", agregó.

Por lo pronto, Benavidez tendrá su próximo combate el próximo 1 de febrero contra David Morrell Jr. en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con la intención de enfrentarse después a Artur Beterbiev en peso semi completo.

Por su parte, Canelo no ha confirmado cuál será su próxima pelea, aunque se espera que se lleve a cabo el próximo mes de mayo como nos tiene acostumbrados.