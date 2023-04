"Nada más te importa el box"; 'Canelo' Álvarez cuenta el reclamo de su hija

El pugilista tapatío compartió una conmovedora anécdota que vivió con su hija menor durante una entrevista con Javier 'Chicharito' Hernández.

La vida de un deportista profesional se suele caracterizar por el éxito y los lujos, pero también implica numerosos sacrificios. Uno de los mayores desafíos que enfrentan es separarse de sus seres queridos, tal como lo expresó Saúl "Canelo" Álvarez en una entrevista con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández.

Durante la entrevista, el boxeador mexicano compartió una conmovedora anécdota que vivió con su hija menor, María Fernanda, quien tiene 5 años.

"Canelo" mencionó que cuando se enfoca en su entrenamiento, se aloja en una residencia diferente a la de su familia. Debido a esto, tiene que separarse de sus seres queridos durante algunos días, lo cual le valió una pequeña reprimenda de su hija menor.

" Me habla por Facetime mi esposa y me dice ‘Oye, te habla tu hija, dice que no te importa, que no te importamos porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella. No la abrazas, no sales con ella, que nada más te importa el box' ", dijo entre risas Saúl Álvarez.

El púgil tricolor dijo que ese momento lo hizo sentir mal, pero le explicó que sólo sucede cuando tiene que concentrarse porque después siempre están juntos.