Brian ‘Bomac’ McIntyre elogió la trayectoria de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford. Lejos de hablar de revancha, lo invita a disfrutar lo que resta de su carrera.

Luego del histórico triunfo de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el entrenador del estadounidense, Brian ‘Bomac’ McIntyre, dejó claro que no hay sed de revancha ni deseos de venganza. Lo que sí hay, según sus palabras, es respeto absoluto por la carrera del tapatío, a quien describió como un peleador que ya “no tiene nada que demostrar”.

“Descansa, vuelve al gimnasio, evalúa tu rendimiento” , dijo McIntyre en declaraciones a The Ring Magazine, refiriéndose directamente a ‘Canelo’. Con una sonrisa en el rostro y un tono más reflexivo que competitivo, el entrenador campeón del mundo dejó de lado las provocaciones y habló desde la experiencia de décadas dentro del boxeo profesional.

Un legado que trasciende resultados

Con 35 años y cerca de 70 peleas profesionales, Álvarez ha sido campeón en múltiples divisiones y protagonista en las carteleras más importantes del planeta. Aunque su rendimiento reciente ha sido objeto de análisis, incluso por él mismo, su legado ya está consolidado.

“El hombre no tiene nada que demostrar” , insistió McIntyre. “Si te quedan dos dólares o 200 millones de contrato, aprovecha al máximo y márchate. Me encantaría verlo pelear de nuevo si le queda un poco más de energía, pero no importa el rival: simplemente disfruta del deporte”.

Aun en derrota, el jalisciense sigue siendo una figura central dentro del negocio del boxeo. “Si ‘Canelo’ gana dinero, todos ganan dinero”, resumió McIntyre. Esa es, para muchos, la razón por la que sigue siendo el peleador más influyente del boxeo mundial, con o sin cinturones en su cintura.

Por ahora, el futuro del ‘Canelo’ parece estar en pausa. Pero para su entorno, para sus fanáticos, y hasta para sus rivales, su sola presencia sigue siendo sinónimo de espectáculo y negocio.



