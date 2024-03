"Estoy cansado": Brandon Moreno anuncia sorpresivo retiro de la UFC

El peleador de artes marciales mixtas originario de Tijuana reapareció en redes sociales un mes después de caer ante Brandon Royval en CDMX, y lo hizo para dar a conocer que pondrá una pausa a su carrera, sin definir un periodo para regresar a los combates en la UFC.

El mundo de las Artes Marciales Mixtas fue sacudido este lunes por una noticia inesperada: el luchador mexicano Brandon Moreno ha decidido retirarse temporalmente de la UFC.

A través de un vídeo compartido en sus redes sociales, el experimentado peleador originario de Tijuana anunció su decisión, explicando que se siente agotado de la vida en el octágono.

"Creo que estoy cansado, cansado de los medios, del ambiente, de la presión, de siempre tener las mismas preguntas. Todo lo que he acarreado en mis hombros en los últimos años tiene mi mente cansada y necesito descansar un poquito. No estoy diciendo que me voy a alejar al 100% de las artes marciales mixtas, pero sí me tomaré un tiempo para descansar" , expresó Moreno.

En su más reciente enfrentamiento en la compañía estadounidense, Moreno sufrió una derrota en la Arena Ciudad de México ante Brandon Royval. Sin embargo, el luchador dejó claro que su salida de la disciplina es temporal y que tiene planes de regresar con más fuerza.

"No es un adiós, les digo: 'Espérenme, tengan paciencia, es esperar a que mi mente se componga para volver a hacer las cosas bien'. La última vez que me fui y volví, fui campeón mundial. Sigo pensando que soy un peleador increíble, que tengo las cualidades, habilidades y aptitudes para volver a ser campeón, pero he llevado mi mente a un lugar en el que estoy cansado" , concluyó Moreno.

Los seguidores del deporte mixto han expresado su apoyo al luchador mexicano, deseándole una pronta recuperación y éxito en su trayectoria. Mientras tanto, la UFC y los aficionados esperarán con expectación el regreso de Brandon Moreno al octágono.