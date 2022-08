La nogalense Karina Flores está a la altura de Selección Mexicana

La sonorense es una de las jugadoras más destacadas de la Selección Mexicana que actualmente disputa la Copa Panamericana XIX Senior Women, en Hermosillo.

Una jugadora de altura en el voleibol es Karina Angélica Flores Gámez, la medio bloqueadora sonorense que se encuentra en la Selección Mexicana compitiendo en la Copa Panamericana XIX Senior Women, en Hermosillo.

La joven siempre tuvo un acercamiento con el entorno deportivo, su altura fue un factor importante para resaltar entre otras pequeñas a la edad de 11 y 12 años, razón por la cual recibió su primera invitación para prepararse en este deporte.

"Me invitaron a jugar aquí a Hermosillo a un verano de captaciones, solamente para probar, pero vieron talento y me ofrecieron quedarme para desarrollarlo mejor", mencionó Karina.

Con su preparación en la capital sonorense, tuvo participaciones en el equipo de su secundaría, jugó su primer Municipal en Nogales, a la vez que se preparaba en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, lugar donde se concentraba una base para el selectivo estatal.

"Estando ya aquí en Hermosillo jugué mi Municipal en Nogales, por seguir entrenando aquí me quede para el equipo estatal, donde me llevaron a un torneo para ver como era, yo no jugué pero se fueron abriendo varias puertas por estar en el lugar correcto".

A 10 años de que comenzó en este deporte, la voleibolista ha logrado posicionarse como una jugadora importante para el equipo mexicano, desde que debutó como jugadora profesional en las ligas de Portugal e Israel. En septiembre de este año se reportará a su nuevo equipo, en Chipre.

"Este mismo año conseguí la mejor bloqueadora en el torneo "Final Four" y tras los años en México he conseguido como mejor jugadora o mejor bloqueo en torneos nacionales, pero el logro más importante siempre será salir a jugar es un logro bastante grande para mi".

Actualmente el equipo de voleibol mexicano ha presentado importantes victorias en la Copa Panamericana XIX Senior Women que se desarrolla en la Arena Sonora de Hermosillo, donde marchan con marca de 2-1, sufriendo derrota 3-0 ante Colombia el pasado 23 de agosto, sumado a las victorias contra los equipos de Nicaragua y Cuba por marcadores 3-0 y 3-1, respectivamente.