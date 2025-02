El joven tenista mexicano se benefició de la baja del noruego Casper Ruud, quien se retiró del torneo debido a problemas de salud.

Rodrigo Pacheco continúa sorprendiendo en el Abierto Mexicano de Tenis 2025 al avanzar a los cuartos de final sin necesidad de disputar su partido de segunda ronda.

¡RODRIGO PACHECO AVANZA A CUARTOS DE FINAL!



El mexicano avanza a la siguiente ronda del AMT luego de que Casper Ruud se bajara del torneo por problemas estomacales



Mañana el mexicano definirá su pase a las semifinales y podrás verlo por ESPN y #DisneyPlus. pic.twitter.com/23pJCeY3S7 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 27, 2025

Pacheco, quien ya había hecho historia el martes al convertirse en el primer mexicano en 14 años en alcanzar la segunda ronda del torneo, ahora se encuentra entre los ocho mejores del certamen, algo que no ocurría con un tenista mexicano en un torneo ATP desde 1998.

El partido entre Pacheco y Ruud estaba programado como el duelo estelar del miércoles en la Arena GNP Seguros de Acapulco, pero el noruego, número 5 del ranking mundial y uno de los favoritos al título, no pudo presentarse.

Aunque el torneo no ha dado un comunicado oficial, se especula que el retiro de Ruud se debió a problemas estomacales, al igual que los casos del danés Holger Rune y el estadounidense Tommy Paul, quienes también abandonaron la competencia.

"Estoy furioso y muy triste al mismo tiempo. Tuve una intoxicación alimentaria y no pude jugar hoy. Uno de mis lugares favoritos es México y me encanta este torneo. No fue en absoluto como quería que terminara" , expresó Rune en sus redes sociales, sugiriendo que una posible intoxicación podría haber afectado a varios jugadores.

Ahora, Pacheco se enfrentará en cuartos de final al español Alejandro Davidovich Fokina, en lo que será el mayor reto de su joven carrera.