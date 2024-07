Alexa Moreno queda fuera de la final en salto de caballo por 50 milésimas

La gimnasta originaria de Mexicali, Baja California, quedó como primera reserva, de forma que podría llegar a la final de salto de caballo si una de las ocho clasificadas se retira de la competencia.

Tras la clasificación all-around de gimnasia artística, Alexa Moreno quedó fuera de las ocho mejores en salto de caballo en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una puntuación de 13.949; sin embargo, aún podría participar en la final.

A pesar de los esfuerzos y su preparación, las mexicanas no tuvieron la mejor actuación en la Bercy Arena, donde Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval y Natalia Escalera debutaron como parte de la subdivisión 1 de la competencia.

Actuación de las mexicanas

Debido a que el sábado pasado Escalera sufrió una rotura del ligamento plantar en la pierna izquierda, la gimnasta solo compitió en barras asimétricas, mientras que Moreno y Sandoval realizaron cuatro rotaciones.

Moreno, quien llegó a la justa olímpica con un histórico cuarto lugar en Tokio 2020 que la posicionó como una de las mexicanas favoritas para subir al podio, cerró su participación en salto de caballo, su aparato estelar, con 13.949 puntos, lo que le valió perder el pase automático a la final, pero a pesar de haber quedado en décimo lugar, es la primera reserva, de forma que podría participar si alguna de las ocho clasificadas se retira de la competencia.

¡Dos grandes saltos de Alexa !

Aquí la actuación de Alexa Moreno en el All Around ?? en el aparato de Salto pic.twitter.com/joA0locKpQ — México en París 2024 (@MParis2024) July 28, 2024

Puntajes

Simon Biles 15.300 Rebeca Andrade 14.683 Jade Carey 14.433 Jordan Chiles 14.216 Yeo Seo-jeong 14.183 An Chang-ok 14.183 Shallon Olsen 14.166 Ellie Black 14.000 Valentina Georgieva 13.999 Alexa Moreno 13.949

Tan solo 50 milésimas fueron las que le hicieron falta a la gimnasta originaria de Mexicali, Baja California, pues debido a la regla que establece que cada país puede tener solo a dos atletas en cada una de las cinco finales de las pruebas (all-around, piso, salto de caballo, viga y barras), Jordan Chiles, quien ocupa el cuarto lugar, queda fuera por haber sido superada por sus compañeras estadounidenses, Simon Biles y Jade Carey, por lo cual hay esperanza para Moreno.

"Estoy un poco frustrada. No me ha gustado cómo he realizado mis dos saltos. Cuando estaba en el aire, me concentraba mucho en el aterrizaje y en colocar bien los pies porque pensaba que iba a morir. Mi preparación no fue tan buena como las dos veces anteriores: no hice tantas repeticiones en los entrenamientos como suelo hacer debido a mi operación (de rodilla)" , declaró la bajacaliforniana después de su participación.

Te puede interesar Tiro con arco mexicano se consagra; sexta disciplina con más medallas

"Igual no voy a ser campeona en all-around, entonces prefiero tener el sentimiento de que hice algo nuevo para mí, que lo intenté, así que con eso me quedo más que nada" , añadió.

Es aclamada en redes

Alexa Moreno comenzó su actuación en París 2024 con el ejercicio del piso, lo que, además de una puntuación de 12.800, le ganó gran reconocimiento en redes por su desempeño y por su elección musical.

Nuestra STAY, Alexa Moreno, hizo su participación de #JuegosOlimpicosParis2024 con Maniac, SClass y Lalalala



Lo hiciste increíble #STAYconAlexaJJOO24 pic.twitter.com/45tH73JZ6X — STRAY KIDS LATAM PROJECT (@skzlatamproject) July 28, 2024

La mexicana se presentó con una mezcla musical de 'Maniac', 'SClass' y 'Lalalala', canciones del popular grupo de música coreana Stray Kids, lo que llamó la atención de muchas fanáticas internacionales del kpop, quienes aclamaron a Moreno y le mostraron su apoyo.