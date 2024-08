Alejandra Valencia responde a Conade; tabulación de becas debe cambiar

Valencia también mencionó que la información proporcionada por la Conade en su comunicado no se refiere exclusivamente a ella, sino a los apoyos destinados a todos los arqueros que forman parte del equipo nacional.

Tras el comunicado emitido por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) en respuesta a su denuncia sobre la reducción de su beca, la arquera sonorense Alejandra Valencia ha aclarado que su protesta no se centra en los recursos otorgados, sino en la forma en que se tabulan los logros de los atletas para determinar los montos de las becas.

En una nueva publicación en su cuenta Instagram, Valencia explicó que su descontento radica en la reducción de su beca debido a lo que la Conade calificó como un "bajo" rendimiento.

"Llegue de París (2024) con una medalla de bronce y me bajaron 20 por ciento la beca, siendo campeona centroamericana, campeona panamericana, subcampeona mundial, doble medallista olímpica, tercera mejor arquera del mundo, llevo diez años siendo 'top 6' del mundo.

"Mi reclamo no viene de la nada, es para que haya una restructuración de cómo hacer las becas, no nada más para mi, tengo muchos compañeros deportistas que les pasó lo mismo y eso no puede estar pasando" , explicó la originaria de Hermosillo.

Sin embargo, la atleta olímpica subrayó que la manera en que se están valorando los logros deportivos es incorrecta, argumentando que "no puede tener más valor un mundial que unos Juegos Olímpicos".

No comparte cifras de Conade

Valencia también mencionó que la información proporcionada por la Conade en su comunicado no se refiere exclusivamente a ella, sino a los apoyos destinados a todos los arqueros que forman parte del equipo nacional.

Su crítica principal es hacia las reglas que determinan cómo se otorgan, modifican o anulan las becas deportivas, y hizo un llamado para que estas reglas sean reformuladas. La arquera pidió que se realice un análisis más realista y profundo de la competencia, el rendimiento y el desarrollo individual de cada atleta, considerando las particularidades de cada deporte.

"Y nadie más puede hacer eso, solo ustedes como institución al interceder por nosotros, sus atletas, ante las personas que se encargan de hacer estas tabulaciones sin tener toda la información o el conocimiento del deporte" , concluyó Valencia, apelando a la Conade para que tome medidas en beneficio de los atletas que representan a México en competencias internacionales.