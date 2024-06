Alan Rubio sorprende en torneo ITF M15; vence a Leo Borg, hijo de Bjorn Borg

Leo Borg llegó a esta competencia como el número 419 del ranking de la ATP, pero el Alan Rubio (617), dio la sorpresa al vencer en tres sets al europeo y favorito al título en el torneo de superficie dura.

El hermosillense Alan Rubio Fierros debutó en grande dentro del torneo ITF M15 de San Diego, ya que superó al primer sembrado, el sueco Leo Borg.

Borg llegó a esta competencia como el número 419 del ranking de la ATP, pero el 'Cheto' Rubio (617), dio la sorpresa al vencer en tres sets al europeo y favorito al título en el torneo de superficie dura.

Rubio Fierros perdió el primer set en tiebreaker, con score de 7-6, pero se recuperó con un 6-1 y 7-6 en la primera ronda del torneo avalado por el Tour Mundial de la Federación Internacional de Tenis.

“Fue un partido sumamente difícil, nadie quiere jugar contra el número uno en la primera ronda, cuando apenas estás conociendo la cancha, yo sabía que iba a ser una noche difícil, y al ser el hijo de una leyenda, sería un jugador complicado.

“Es un jugador joven que viene jugando muy bien, pero me sentía bien, me preparé bien y dimos un partido, fue como una montaña rusa, porque iba ganando el primer set y me ganó en muerte súbita, luego agarré mejor ritmo, entendí mejor su juego y se me dieron las cosas, aunque se puso duro en el tercer set, estuve a punto de perder, pero fui tenaz, luché bastante y eso dio resultado” , señaló.

ITF San Diego (R32) Leo Borg (419) - Alan Fernando Rubio Fierros (782) 7-6, 1-6, 6-7. — Tennisswedes (@tennisswedes) June 12, 2024

Un triunfo enorme



Alan Rubio sigue en gran forma y debuta con victoria en el ITF M15 de San Diego, venciendo a Leo Borg 6-7 6-1 y 7-6 pic.twitter.com/EKsKuQ17JI — Iván Aguilar (@ivabianconero) June 12, 2024

Con esta victoria, el mexicano de 25 años aseguró un partido más en la segunda ronda, instancia en la que se medirá el jueves al australiano Derek Pham.

“La verdad no lo conozco a este jugador, no lo he visto jugar, pero seguramente es bueno, todos los que están en este torneo son buenos, y sé que será todo un reto. Mañana tengo día libre, y el jueves vamos a jugar. Voy a estudiar al jugador, ver sus tácticas y prepararme para un buen partido” , explicó.

El hijo de la leyenda Bjorn Borg

Leo, de 21 años, es hijo del exnúmero uno del mundo, Bjorn Borg, quien en su carrera obtuvo 11 títulos de Grand Slam.

Los mejores momentos de Bjorn Borg se registraron en la década de los 70's e inicios de los 80's, años en los que obtuvo seis títulos de Roland Garros (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981), además de cinco trofeos de Wimbledon (1976, 1977, 1978, 1979 y 1980).

También fue finalista del US Open en las ediciones 1976, 1978, 1980 y 1981.

'Cheto' toma impulso

Alan Rubio continúa con su buena forma en la cancha tras llegar a semifinales en las dos ediciones anteriores de este torneo, que se celebran en San Diego.

En el primer M15 de San Diego, que se celebró del 27 de mayo al 2 de junio, el hermosillense perdió en la antesala de la final contra el brasileño Karue Sell, esto con parciales de 6-3, 2-6 y 4-6.

Por su parte, en la etapa que se celebró del 3 al 9 de junio, alcanzó la misma fase, pero en esta ocasión cayó ante el estadounidense Alafia Ayeni en dos sets con score de 6-7 y 2-6.

Alan Rubio inició el año con participaciones en torneos élite de la ATP, como el Abierto de Los Cabos y el Abierto Mexicano de Tenis, en Acapulco, en los que adquirió gran experiencia al codearse con jugadores del Tour Mundial de la ATP.

Después disputó los torneos tipo Challenger de Mérida y San Luis Potosí, seguido los certámenes de Xalapa, y Villahermosa, últimas paradas antes del Tour Mundial de la ITF.