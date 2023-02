Alán Rubio buscará festejar sus 24 años con victoria ante China Taipéi

El hermosillense de 24 años es el tenista mejor ranqueado dentro de la selección mexicana en Copa Davis, actualmente ocupa el puesto 866 de singles en el ranking ATP, y con esa responsabilidad encabeza el equipo que competirá contra China Taipéi el 4 y 5 de febrero.

Tras su debut en 2022 con la selección mexicana Copa Davis y en medio de polémicas en la Federación Mexicana de Tenis, el sonorense Alán Rubio es la máxima figura del combinado "Tricolor" de cara a esta competencia internacional.

El hermosillense de 24 años es el tenista mejor ranqueado dentro de la selección mexicana en Copa Davis, actualmente ocupa el puesto 866 de singles en el ranking internacional de la ATP, y con esa responsabilidad encabezará el equipo que competirá contra China Taipéi el 4 y 5 de febrero.

En entrevista vía telefónica con E XPRESO , Alán Rubio dijo sentirse aún más preparado que en su debut en esta competencia, que fue en septiembre de 2022, cuando el equipo mexicano enfrentó a Bosnia y Herzegovina en el Grupo Mundial I, donde perdió su compromiso ante Damir Dzurmhum con parciales 6-2 y 6-1, mientras que en el global, México perdió el duelo 3-1 ante los europeos.

“Ahora vengo mucho más preparado, con más experiencia, después de Bosnia me quedé en Europa jugando por tres meses compitiendo y entrenando, voy a usar toda experiencia y lo que he estado aprendiendo todo este tiempo para utilizarlo este fin de semana” , expresó.

El Club Deportivo de la Asunción, en Metepec, Estado de México, será la sede del duelo internacional, donde el "Cheeto" será acompañado por el experimentado César “Tiburón” Ramírez en el enfrentamiento ante los asiáticos, cuando busquen su lugar en el Grupo Mundial I.

Aún y cuando se medirán a un equipo joven y mejor colocado en el ranking encabezado por Chun Hsin Tseng de 22 años y posición 110 individual, Rubio buscará aportar su capacidad para superar el obstáculo.

“Lo más importante es dar el ejemplo en la concentración, ayudar a mis compañeros y meter la creencia de que podemos ganar esta serie, dar la sorpresa ante un equipo que en papel son mejor que nosotros pero en estas condiciones podemos dar la sorpresa y ganarles” , comentó el tenista que este viernes cumplió 24 años.

Desde el 23 de enero el equipo conformado por Alán Rubio, César Ramírez, Luciano Alcocer, Isaac Arévalo y Armando Sotelo se encuentra concentrado en el Estado de México.

Deja de lado las polémicas

Luego de que el pasado lunes un grupo de los más experimentados tenistas comandados por Santiago González anunciaron su decisión de no ser parte del equipo mexicano en Copa Davis debido a problemas con la Federación Mexicana de Tenis (FMT), Alán Rubio dijo no meterse en problemas de tipo “políticos”.

“Mi único rol es jugar por el país, yo le respondo al capitán que me seleccionó, obviamente me hubiera encantado que los mejores exponentes estuvieran en el equipo, no estoy enterado de los conflictos, entonces no está en mi eso".

A pesar de los problemas federativos con estos tenistas experimentados, el hermosillense y sus compañeros agradecen la oportunidad que se presenta, sobre todo para elementos como Alcocer, Arévalo y Sotelo, quienes apuntan a ser la nueva generación de tenistas que representen a México en este tipo de eventos.

El formado de eliminatoria de Grupo Mundial I de la Copa Davis se juega a dos encuentros de singles y uno de dobles; en caso de requerirlo se disputarán dos singles más hasta sacar tener al ganador de tres encuentros.

El equipo ganador entre México y China Taipei avanzará al Grupo Mundial I, donde los ganadores de los 12 enfrentamientos de “playoffs” se medirán a los perdedores de la ronda de clasificatorias en septiembre de este año y así definir a los clasificados a dicha ronda en 2024.