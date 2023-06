'Alacrán' Berchelt quiere regresar al ring en Hermosillo

El peleador originario de Cancún, Quintana Roo, ha hecho de Hermosillo su segunda casa, por lo que no faltó a la Primera Carrera de Campeones.

Miguel Ángel 'El Alacran' Berchelt regresa al cuadrilatero en agosto de 2023 y buscará que la sede para sea Hermosillo, ciudad donde vive desde hace 10 años. Luego participar en la Primera Carrera de Campeones celebrada en la capital sonorense, 'El Alacrán' aseguró que la experiencia con la ciudadanía lo motivó a buscar pelear en su ciudad actual.

" Participé, conviví con la gente y es lo más bonito. Platicaba con un corredor que venía a un lado de mi y me dice: 'campeón, está súper invertido el dinero, no todos los días puedo correr con un campeón como tú'. Mucha convivencia, me llevo anécdotas para recordar ", dijo el pugilista.

El ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el peso superpluma viene de dos derrotas, por lo que buscará recomponer el rumbo de su carrera. Para ello sigue buscando rival, aunque las ciudad para su regreso al ring todavía se debate entre Cancún, Yucatán y alguna otra opción, no obstante buscará traer la pelea a Hermosillo para compartirla con la gente de su 'segunda casa'.