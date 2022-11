"En un Mundial hay que jugar bien, pero es preferible ganar": Martino

La Selección Mexicana se encuentra a menos de 24 horas de disputar su primer partido en la Copa del Mundo frente a Polonia.

Para el duelo contra Polonia, el "Tata" asegura que no se verá un juego de muchas sorpresas, y sólo habrá una postura segura: "México saldrá a ser protagonista".

"La expectativa es jugar los tres partidos de la misma forma, aunque eso no depende de nosotros, el rival también propone y hay que ver quién tiene la supremacía en el desarrollo del juego" , mencionó en la rueda de prensa oficial, antes del partido a celebrarse en el estadio 974.

El juego ante los polacos será clave: "El primer partido encamina el recorrido de una selección para uno u otro lado. Y por las características del grupo (donde Argentina es el favorito) será decisivo".

Gerardo Martino aclaró e insistió en que el Tricolor buscará el protagonismo, será el que tenga el balón y Polonia se dedicará a esperar.

"Ninguno de los sistemas tácticos modifica la postura de Polonia en un juego. Los jugadores deben saber que el rival juega diferentes sistemas tácticos, pero el estilo polaco es uno solo, y sobre eso preparamos un partido" , indicó.

Recalcó que el partido podría asemejarse al amistoso disputado contra Suecia en Girona, apenas la semana anterior.

"Suecia termina siendo para mi gusto algo que puede repetirse en el juego de mañana. Suecia no nos hizo daño en las transiciones, lo resolvimos bien, el gol en la pelota parada viene de un rebote, y también lo resolvimos bien, por así decirlo" , expresó.

Por lo que pudiera pensarse, Gerardo Martino indicó que México tiene buen nivel y que ha mejorado mucho en su juego.

"En la eliminatoria tuvimos buenos resultados, no buen nivel futbolístico, y desde el verano para acá se han venido jugando partidos realmente buenos, pero los resultados no nos han acompañado, y Paraguay, Colombia y Suecia, son la muestra. En una Copa del Mundo puedes jugar bien, pero si no ganas te quedas afuera" , comentó el técnico.